Bologna, Italiano a Sky: "Non so se Immobile giocherà contro la Lazio"

Prima del fischio d'inizio di Lazio - Bologna, il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole.

"Se Immobile potrà entrare a gara in corso? Vediamo come andrà la partita, chiaramente è in grande ritardo di condizione. Dobbiamo iniziare ad alzargli i minuti, vedremo se oggi è possibile. O 25-30 minuti, non sappiamo, ma dobbiamo portarlo ad esprimere i livelli che tutti conosciamo. Ci porta grande profondità e presenza dentro l'area, non vediamo l'ora di riaverlo al 100%".

Pensate al quarto posto dopo il risultato della Roma?

"I risultati di giornata in giornata... è ancora presto, siamo ancora a un terzo del campionato. In avanti c'è tanta confusione, tante squadre in tanti punti. Noi arriviamo da una sconfitta, vogliamo rimettere punti alla nostra classifica e affrontiamo una squadra che sta bene e in grande crescita".

Quanto si è alzato il livello del Bologna? Comprendendo le competizioni in settimana...

"Giocando in settimana con 72 ore ogni partita abbiamo giocatori acciaccati, qualcuno che non riesce smaltire la stanchezza... dobbiamo coinvolgere più uomini possibili. Mi auguro che le rotazioni di oggi portino a esprimerci come abbiamo fatto. Siamo cresciuti di livello e prestazioni, vediamo se oggi riusciremo a darne conferma".