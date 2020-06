Brocchi: "La rosa della Lazio è stata sottovalutata, Atalanta avversario temibile"

Cristian Brocchi, ex centrocampista biancoceleste e ora allenatore del Monza, appena promosso in Serie B, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. L'ex Milan ha parlato, prima di tutto, della stagione di cui si sta rendendo protagonista la squadra di Inzaghi: "La Lazio sta svolgendo una grande stagione, è riuscita a vincere tante gare nel finale e questo fa capire che il gruppo crede fortemente nelle proprie possibilità. Ora c’è sicuramente una grande voglia di vedere come andrà a finire quest’annata sportiva. Il trio Inzaghi-Lotito-Tare mi ricorda il nostro trio Berlusconi-Galliani-Brocchi, si tratta di persone che amano la maglia e la piazza in cui operano".

UNA ROSA SOTTOVALUTATA - "I biancocelesti vantano un grande difensore come Francesco Acerbi. La rosa laziale è stata sottovalutata: nei reparti offensivi è una delle migliori squadre in circolazione, ma anche nel comparto arretrato Inzaghi può contare su diverse individualità di valore. Per subire meno gol però è necessario il lavoro di squadra: quando il gruppo lavora con compattezza, anche gli attaccanti possono essere i primi difensori contribuendo, così, alla fase difensiva della squadra".

"TARE MI HA PARLATO DI LUIS ALBERTO" - "Il Direttore Sportivo Tare mi ha parlato subito con entusiasmo di Luis Alberto: lo spagnolo non è emerso subito, ma ora sta mettendo in mostra grandissima qualità. L’Atalanta è una squadra che concede qualcosa, ma è un gruppo che è in possesso di quantità e qualità. Stiamo parlando di una formazione temibile che mi ha entusiasmato più di qualsiasi altra squadra: la Lazio è attesa da un match difficile e molto importante".

Anna Falchi: "Episodi sgradevoli con i tifosi della Roma? Mai, ho sempre utilizzato l'ironia"

Lazio, Petrelli: "Immobile è il Chinaglia di Inzaghi, trascina tutta la squadra"

TORNA ALLA HOMEPAGE