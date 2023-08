Calciomercato Lazio | Isaksen, chi è il talento che ha stregato Sarri

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO ISAKSEN - Gustav Isaksen e la Lazio sono davvero a un passo dall'abbracciarsi. Chi l'avrebbe mai detto, da nemici e possibili innamorati, di solito nascono così le più grandi storie d'amore. E' fatta per il suo arrivo nella Capitale per circa 10 milioni di euro al Midtjylland con percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore è stato stra voluto da Maurizio Sarri che l'ha preferito addirittura a Karlsson. Prima di andare a misurarsi nella realtà capitolina, è ben immergersi in quelli che sono i suoi dati. Il giocatore è un esterno d'attacco che gioca prettamente a destra (64 presenze, 23 gol e 14 assist), ma quando viene richiesta la sua presenza a sinistra, anche lì fa sul serio (37 timbri, 13 reti, 7 assistenze). Il colpo di scena arriva stando al suo utilizzo come punta centrale: 11 gol e 6 assist, non male. La sua arma migliore è il dribbling, ce l'ha nel sangue, con cui riesce ad ubriacare le difese avversarie mandandole in tilt, per poi portarle all'errore. Per chi se lo stesse chiedendo, il danese è cresciuto nelle giovanili Midtjylland per poi sbocciare in prima squadra, con cui ha fatto anche male alla Lazio, ma andiamo nel dettaglio.

Isaksen, l'attaccante che ha stregato Sarri: ecco chi è

Il giocatore nato il 19 aprile del 2001 a Hjerk, in totale nella sua grezza e matura carriera, ha totalizzato con la maglia del Midtjylland in Superligaen 70 presenze, condite da 12 gol, 7 assist e soli 5 cartellini gialli. In Europa League invece conta 14 presenze, 5 gol e 2 assist. Il fiore danese è letteralmente sbocciato nella stagione 22/23 quando nella massima serie del campionato di appartenenza ha siglato 9 marcature e 1 assist. Stando ai tre dei due gol timbrati in Europa League, sono arrivati nell'andata contro la Lazio e nel ritorno disastroso per la squadra di Maurizio Sarri, il terzo invece contro il Feyenoord. In questa nuova stagione che verrà però, Isaksen si potrà affacciare finalmente alla Champions League. Sì perché l'esterno d'attacco ha avuto una breve esperienza nel massimo campionato europeo, quello delle qualificazioni dalle quali è poi uscito per incontrare la Lazio di Maurizio Sarri. Non solo, c'è un dato da mettere in evidenza, perché Isaksen ha chiuso la stagione della Superligaen con una targa ancora più appetibile. Il danese è stato il miglior giocatore per partecipazioni ai goal e il terzo per dribbling tentati. Adesso però può far sul serio, magari mettendosi ancora di più in mostra, magari con la maglia della Lazio, per poter centrare la Nazionale maggiore.