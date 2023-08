Calciomercato Lazio | Rebus terzino: Pellegrini spera, ma c'è anche Mario Rui

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sarri aspetta il regista ma anche il terzino. Ieri circolavano nuove voci su Luca Pellegrini: Lazio e Juve sarebbero in contatto per chiudere il prestito fissando un riscatto. In ballo anche l'ingaggio da 3 milioni, ma una buona parte dovrebbe coprirlo il club bianconero. Questa è la condizione che Lotito ha sempre imposto. Sarri continua a chiederlo perché ci ha lavorato per sei mesi, è già "indottrinato". Lo stesso Pellegrini spera nella chiamata di Lotito. Ha ricevuto la proposta del Nizza, non ha detto sì, spera nel ritorno in biancoceleste. E poi c'è la Juve, che freme per chiuderne la cessione.

La Lazio, riporta Corriere dello Sport, non ha affondato su Pellegrini anche perché da giorni sta facendo delle valutazioni su Mario Rui. Il giocatore sta trattando il rinnovo col Napoli fino al 2026, se l'operazione salterà la Lazio potrebbe farsi trovare pronta. Ma andrebbe presentata un'offerta a De Laurentiis, da almeno 6 milioni, e al giocatore andrebbe offerto un contratto di tre anni. Sarebbe un'operazione a fondo perduto. Sempre che il patron azzurro decida di cederlo a due settimane dalla partenza del campionato. Il rebus terzino, salvo sorprese, non verrà sciolto subito: prima la società vuole risolvere il caso Ricci, ultima priorità di mercato.

