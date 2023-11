Celtic, l'ex Lennon: "In Champions ci sono squadre di qualità, dobbiamo..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

L'ex calciatore e allenatore del Celtic Neil Lennon ha parlato del periodo attuale degli scozzesi in stagione al podcast ufficiale del club. Queste le sue parole sul campionato e soprattutto sulla Champions League dei biancoverdi, che presto affronteranno la Lazio. "Amo il fatto che siamo in Champions League, è un grande palcoscenico. Il campionato scozzese viene spesso deriso, ma bisogna comunque vincerlo, è molto importante. I due ultimatum sono arrivare primi in campionato e formare una buona reputazione in Europa. Noi siamo stati il primo club britannico a vincere questa competizione ed è importante per noi. Penso che un giorno riusciremo a tornare agli ottavi di finale e anche oltre. Mi piacerebbe anche esserci per vedere un nuovo trofeo europeo".

"Quello che sapevo prima del girone era che non avremmo dominato le partite come facciamo in Scozia. Ci sono squadre di qualità, dobbiamo essere bravi in fase difensiva e avere la capacità di essere pericolosi in contropiede".