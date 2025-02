CLASSIFICA - Lazio, a Cagliari tre punti d'oro: quarto posto e Juve superata

Vittoria importantissima della Lazio all'Unipol Domus: 1-2 della squadra di Baroni (oggi squalificato), grazie ai gol di Zaccagni e Castellanos. Tre punti che valgono ai biancocelesti il quarto posto in classifica a 42 punti, due in più della Juve di fatto superata. In sesta posizione laa Fiorentina, a 39 punti ma con una partita in meno. Fuori dalla zona Europa attualmente il Bologna a 37, il Milan a 35 (una gara in meno) e ancor più lontana la Roma a 31. Viaggia il terzetto sul podio: Napoli in vetta a 54, Inter a 51 e Atalanta a 47.

CLASSIFICA

Napoli 54

Inter 51*

Atalanta 47

Lazio 42

Juventus 40

Fiorentina 39*

Bologna 37*

Milan 35*

Roma 31

Udinese 29

Torino 27

Genoa 26

Verona 23

Lecce 23

Como 22

Empoli 21

Cagliari 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13