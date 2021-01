Derby, Vieri: "Ho visto una grande Lazio con tanta qualità, aveva più fame della Roma"

Christian Vieri, nel corso della Bobo TV in diretta su Twitch, ha parlato anche del derby della Capitale, elogiando la prova della Lazio: "Ho visto una grande Lazio, sotto tutti i punti di vista. Ha grandissima qualità. Lascia perdere il primo gol che è arrivato da un errore singolo, ma hai Immobile, Milinkovic, Luis Alberto. Sono giocatori forti, e sono 3-4 anni che sta facendo un ottimo percorso. Quest'anno un po' di up e down, ma mi piace come gioca. Sono stati più aggressivi, avevano più fame. È una squadra tosta, una squadra dura, hanno voluto la vittoria più della Roma. Proprio a livello di carattere. E in questa partite questo fa la differenza. Gli altri erano più molli".

