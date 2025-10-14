DIRETTA | Italia-Israele, le formazioni ufficiali: Gattuso ne cambia tre
Bluenergy Stadium, Udine
Martedì 14 ottobre, 20.45
ITALIA-ISRAELE
LE FORMAZIONI UFFICIALI
Italia (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Coppola, Cristante, Orsolini, Frattesi, Cambiaghi, Piccoli, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
Israele (4.3.3) - Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Baribo, Solomon. A disposizione: Da.Peretz, Tzur, Gropper, Stoinov, Gandelman, Azoulay, Noy, Mizrahi, Shua, Abu Fani, Turgeman, Toriel. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.
Ammoniti:
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Italia-Israele. Tutto confermato in casa azzurra con la decisione di Gennaro Gattuso di passare alla difesa a tre: c'è Mancini al posto dello squalificato Bastoni, mentre in attacco Raspadori prende il posto dell'infortunato Kean. In mezzo al campo Locatelli ha vinto il ballottaggio con Cristante, confermati Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Dimarco, Barella, Tonali e Retegui. C'è Cambiaso sulla corsia destra con Orsolini che parte dalla panchina. Rispetto alla sfida di sabato sera a Tallinn contro l'Estonia il commissario tecnico ha cambiato tre giocatori con Raspa che modifica la sua posizione e da ala sinistra viene spostato in attacco. Appuntamento alle 20.45 per il fischio d'inizio del match.