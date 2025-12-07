Fiorentina, Vanoli fa chiarezza sulle squadra. E cita Cataldi

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato della squadra e della situazione relativa alla corsa salvezza. Soffermandosi sui singoli ha citato anche Danilo Cataldi, ora alla Lazio.

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato della squadra e della situazione relativa alla corsa salvezza. Soffermandosi sui singoli ha citato anche Danilo Cataldi, l'anno scorso in viola e ora alla Lazio. Di seguito le sue parole.

"È anche ora di dirsi le cose. L'anno scorso c'era un centrocampista come Bove che poteva fare quel ruolo e lo ha fatto benissimo, c'era Cataldi che veniva da piazze importanti, non è la stessa squadra dell'anno scorso. Io sono contento, questi giocatori qua ce la possono fare, ce la possono fare, però adesso tolto tutto, finito, non c'è più mezza scusa. I tifosi sono stati tanto bravi con noi, compreso stasera. Ragazzi stasera sembrava di giocare in casa! Io facevo 110 volte la fascia con questa gente, poi ti sostituisco perché non ce la faccio più. Altrimenti è un problema dell'allenatore, di questo, no, su le maniche perché abbiamo toccato il fondo".

"Quando sono arrivato si diceva la squadra è forte, ecc, ma ci sono alti e bassi, bisogna crescere tutti. Oggi un campione come Kean deve fare il campione. Un passo indietro e ragazzi, vi aiuto io. Se andiamo a vedere individualmente tutti i problemi devo fare lo psicologo e vado a casa. Ha paura di giocare a pallone? Sì, ci può essere perché quando vinci il morale, ti viene tutto più facile, ora qual è la paura? Devi fare qualcosa per vincere, lo devi fare con raziocinio, con determinazione, lucidità e voglia: queste sono le battaglie. Sono venuto qua, lo so benissimo, ho rinunciato anche a dei soldi per venire qui, ma perché ci credo, perché ci credo, forte. Nessuno mi ha mai regalato niente. Mi prendo le critiche, me le prenderò".