FORMELLO - Lazio, che duello in regia: Vecino insidia Cataldi, dietro...

FORMELLO - Doppia rifinitura anti-Bayern, Patric in gruppo nonostante non sia ancora scomparso il dolore alla spalla destra (infrazione all'omero rimediata contro il Lecce). Zaccagni ancora no, non ha ancora risolto il problema all'alluce (si è allenato a parte anche oggi). E ai box è finito Rovella per colpa della pubalgia, problema che si è riacutizzato negli ultimi giorni. In regia, quindi, si giocano il posto Cataldi e Vecino, che si è mosso sia come mezzala, sia al centro della linea mediana. L'uruguaiano nel pomeriggio ha svolto il riscaldamento a parte, poi si è aggregato per le prove. Sarri pensa alla doppia soluzione, le riflessioni sono aperte. I due intermedi saranno Guendouzi e Luis Alberto a prescindere dalla scelta del perno in mezzo.

In attacco non è in discussione la titolarità di Immobile, insieme a lui viaggiano verso la conferma Isaksen e Felipe Anderson. In difesa, con Patric non al meglio, è favorito Gila per il posto accanto a Romagnoli. Valutazioni anche sulle fasce: Marusic sembra l'unico certo della maglia, l'altra se la contendono Hysaj (dall'inizio a Cagliari, oggi testato a destra) e Lazzari. Pellegrini, come Vecino, ha effettuato un lavoro a parte nel pomeriggio, poi ha interrotto 5 minuti prima la rifinitura.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Mandas, Sepe, Lazzari, Patric, Casale, Pellegrini, Vecino, Rovella, Kamada, Pedro, Castellanos, Saná Fernandes. All.: Sarri.

Pubblicato il 13/02