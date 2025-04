FORMELLO - Lazio, tutti in Norvegia! Out Rovella, torna Guendo. E Tavares...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Viaggio per Bodo a caccia della semifinale di Europa League. La Lazio vola anticipatamente in Norvegia: si parte martedì dopo l'allenamento in mattinata. La ripresa, però, sarà già domani con la consueta seduta di scarico. Nella serata di mercoledì, poi, direttamente dall'Aspmyra Stadion, andrà in scena il test del campo sintetico con la rifinitura e la conferenza stampa di Baroni e di un tesserato biancoceleste.

Non ci sarà Rovella, che deve scontare la seconda giornata di squalifica rimediata a Plzen. Rientrerà però Guendouzi, out a Bergamo dopo il giallo preso con il Torino. Indisponibili perché fuori dalla lista Uefa anche Pellegrini, Ibrahimovic (ancora infortunato), Belahyane e Provstgaard, oltre a Patric che si è operato alla caviglia (stagione finita).

Ci sarà Castellanos, in panchina contro l'Atalanta, come anche Noslin, salvo sorprese. L'olandese era stato fermo praticamente tutta la settimana per un infortunio domestico, salvo poi entrare nella ripresa del Gewiss Stadium. Saranno da verificare nei prossimi giorni invece le condizioni di Nuno Tavares e Gigot. Il portoghese, appena rientrato, si è fermato per un nuovo affaticamento muscolare; il francese è stato richiamato nel secondo tempo perché non al meglio.