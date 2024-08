Frosinone-Lazio highlights | Rivedi i gol dell'amichevole del Benito Stirpe - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FROSINONE-LAZIO HIGLIGHTS - La Lazio vince per 2-0 contro il Frosinone in amichevole. Al Benito Stirpe i gol di Mattia Zaccagni e Matias Vecino decidono la quinta uscita pre-campionato, sancendo la quarta vittoria e il terzo clean sheet dopo quelli contro l'Auronzo di Cadore e l'Hansa Rostock. Di seguito gli highlights e i gol della partita disputata ieri sera in Ciociaria.