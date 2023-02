Gli Altri Laziali, Novella una certezza. Disastro Jony. Armini e Marino...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra le molte cessioni che la Lazio è riuscita a piazzare in estate, alcune sono avvenute in prestito, con opzione, o senza, di riscatto. Giocatori giovani o più esperti hanno lasciato la Capitale per affrontare nuove avventure in cui mettersi in mostra nel corso dell'anno. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" assume il ruolo di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori, pronti a far parlare di loro nelle nuove piazze. I giocatori ceduti in prestito dalla Lazio sale a 15, visti gli ultimi due prestiti di Kamenovic allo Sparta Praga e Marino alla Fidelis Andria, di questi in tre (Escalante, Durmisi e Raul Moro) hanno cambiato maglia nel mercato di gennaio. Di seguito tutti i calciatori prestati dalla Lazio: Acerbi (Inter), Akpa Akpro (Empoli), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Escalante (Cadice), Raul Moro (Real Oviedo), Durmisi (Tenerife), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo), Kamenovic (Sparta Praga), Marino (Fidelis Andria).

SERIE A

ACERBI (Inter) - Grande vittoria nel derby per l'Inter che, grazie al gol di Lautaro, si impone per 1-0 contro il Milan. Acerbi, come in tutte le partite fondamentali, è il titolare al centro della difesa per tutti e 90', preferito da Inzaghi all'altro ex Lazio Stefan De Vrij. Per il centrale italiano una partita di ottima gestione e pulizia.

AKPA AKPRO (Empoli) - Perde l'Empoli all'Olimpico contro la Roma, decisivi i due gol dei giallorossi in avvio di match. Akpa Akpro torna all'Olimpico ed è ancora titolare, non ha responsabilità sui due gol, ma non lascia neanche il segno. La sua partita dura 74', poi viene sostituito.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - Perde ancora la Reggina di Inzaghi, stavolta sul campo del Palermo e di nuovo per 2-1. Cicerelli come sempre parte dalla panchina, questa volta subentrando al 61' sul risultato di 1-0 per i padroni di casa. Dopo il gol del pareggio è proprio l'esterno a farsi anticipare in occasione del gol del 2-1 definitivo.

SERIE C

ARMINI (Potenza) - Va in ritiro il Potenza. La squadra lucana perde per 5-0 contro il Pescara in Abruzzo. Armini, inizialmente in panchina, viene inserito all'80' quando il risultato era già sul 4-0. All'88' mura una pericolosa conclusione avversaria, ma sulla ribattuta i compagni sono fermi e subiscono la quinta rete.

ROSSI (Monterosi) - Perde ancora, stavolta 2-0 sul campo della Turris, il Monterosi. Menichini, tecnico dei laziali, non può ancora contare su Alessandro Rossi fuori per infortunio.

NOVELLA (Picerno) - Seconda vittoria consecutiva per il Picerno, stavolta contro la Juve Stabia per 1-0. Novella è tra i titolari del club lucano fino all80', quando esce con la squadra in vantaggio di un gol.

LOMBARDI (Triestina) - Non si rialza la Triestina e continua il suo periodo di grande difficoltà dopo la sconfitta in casa per 0-2 contro Novella Pro Sesto. Non c'è, per l'ennesima volta, Cristiano Lombardi tra i convocati.

FURLANETTO (Renate) - Subisce due gol, senza segnare, il Renate dal Trento. In porta per la squadra neroazzurra non c'è Furlanetto, rilegato ancora al ruolo di secondo portiere.

MARINO (Fidelis Andria) - Si impone 4-0 il Catanzaro in casa sulla Fidelis Andria. Marino, infortunato, non è tra i convocati e rimanda ancora l'esordio con la nuova maglia.

LA LIGA

ESCALANTE (Cadice) - Perde per 4-1 il Cadice contro l'Athletic Bilbao. Escalante fa il suo esordio da titolare e, sfruttando un cross del compagno, segna per la prima volta con la maglia andalusa, realizzando il momentaneo 1-1. Il centrocampista argentino resta in campo per tutta la partita.

SECUNDA DIVISION

RAUL MORO (Real Oviedo) - Vince di misura il Real Oviedo sul campo del Malaga, agli ospiti basta una rete per ottenere i tre punti. Raul Moro subentra all'82' al posto di Vallejo, marcatore del gol decisivo.

JONY (Sporting Gijon) - Perde 1-0 lo Sporting Gijon sul campo del Leganes, che gioca gran parte del match in inferiorità numerica. Jony, partente dalla panchina, viene espulso al 45' senza mai entrare in campo.

DURMISI (Tenerife) - Basta un rigore al Tenerife per battere in casa l'Albacete. Durmisi, trasferitosi da poco nel club isolano, resta per tutta la partita in panchina.

1. LIGA

KAMENOVIC (Sparta Praga) - Partita a senso unico tra lo Sparta Praga, vincente per 4-1, e il Mlada Boleslav. Kamenovic, esordiente nella scorsa giornata, questa volta assiste alla vittoria dei compagni dalla panchina.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Vittoria per 0-1 nel recupero per il San Paolo sul campo del Santo Andrè. Andre Anderson, per l'ennesima volta, è fuori dai convocati.

