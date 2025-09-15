Gregucci: "Vedo una squadra appiattita. La Lazio non può essere così poco"

La Lazio incassa un'altra sconfitta. Dopo quella di Como i biancocelesti sono caduti anche al Mapedi Stadium contro il Sassuolo che si è imposto di misura con la rete di Fadera. Un ko amaro, soprattutto, a una settimana dal derby.

Sul momento dei biancocelesti ecco il pensiero di Angelo Gregucci ai microfoni di Radiosei: "La sconfitta della Lazio di ieri contro il Sassuolo non è colpa del mercato. Le responsabilità sono collettive. Ieri è arrivata una sconfitta contro una squadra che si impegnata ma senza spauracchi particolari da affrontare. Sarà una squadra che lotterà per non retrocedere. Quello che mi preoccupa è che ho visto anche dell’impegno, ma non ho visto contenuti tecnico-tattici che devono esserci in serie A. Non è possibile che il livello sia questo".

"Vedo anche una squadra appiattita, che fa difficoltà a portare una pressione alla costruzione dell’avversario efficace. Ho visto un gol subito in modo troppo passivo da un piazzato. Troppo facile così, faccio fatica a capire. La Lazio non può essere così poco. C’è un po’ di appiattimento e anche la sensazione che qualcuno ci faccia un favore a giocare a calcio. Mi preoccupa che tutto questo ci porterà anche al derby".

