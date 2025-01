Inter Miami, incredibile Suarez: salva un uomo dal suicidio in Uruguay

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Federico Scrima e Gianmarco Dottori ci raccontano come è nata 'Sto Qua per Te' la nuova...

WEBTV LOTITO CRIPTICO: "OBIETTIVI? L'AQUILA VOLA IN ALTO". POI LA RISPOSTA SUL MERCATO - VIDEO A margine della cerimonia di premiazione della Lazio, che ha ricevuto il Collare d'Oro presso l'Auditorium Santa Cecilia, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Eccole di seguito: "Dove può arrivare questa... A margine della cerimonia di premiazione della Lazio, che ha ricevuto il Collare d'Oro presso l'Auditorium Santa Cecilia, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Eccole di seguito: "Dove può arrivare questa... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | NUOVO NOME PER IL CENTROCAMPO: OCCHI SU ELMAS È aperto il mercato di gennaio, la Lazio va a caccia di un colpo a centrocampo da regalare a mister Baroni. Il nome più caldo negli ultimi giorni è quello di Jacopo Fazzini dell'Empoli, per cui l'affare ancora non si è sbloccato. Come... È aperto il mercato di gennaio, la Lazio va a caccia di un colpo a centrocampo da regalare a mister Baroni. Il nome più caldo negli ultimi giorni è quello di Jacopo Fazzini dell'Empoli, per cui l'affare ancora non si è sbloccato. Come...