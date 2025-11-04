Italia, Zaccagni rientrerà nel gruppo di Gattuso: venerdì la lista

Lazio - Cagliari sotto un tocco azzurro. Zaccagni rientrerà nel gruppo dell’Italia, mentre Caprile aspetta la prima chiamata in Nazionale. Come riporta il Corriere dello Sport, Meret si è fatto male per cui dovrà stare fuori un paio di mesi. In questo senso, Caprile appare il favorito rispetto a Di Gregorio. Decisioni insomma rimandate a venerdì quando verrà diramata la lista dei convocati (27-28 nomi) per le ultime due partite nel girone di qualificazione al Mondiale 2026.

Si giocherà il 13 novembre a Chisinau con la Moldavia e domenica 16 a San Siro con la Norvegia. Zaccagni, dopo essere stato fermato a ottobre per infortunio, fa parte del progetto targato Gattuso che vuole alternare moduli (3-5-2 e 4-4-2) e utilizzare gli esterni.

Lo aveva fatto debuttare a Bergamo, ma era rimasto fuori nelle successive partite per problemi fisici. Tornerà Politano, dubbi su Spinazzola alle prese con un principio di pubalgia. Difficile possa essere richiamato Chiesa, mentre è ancora troppo presto per Zaniolo. Orsolini confermato mentre Cambiaghi spera nella conferma, Dimarco e Cambiaso due punti fermi. Possibile poi il ritorno di Buongiorno e Ricci. I convocati sono attesi a Coverciano lunedì all’ora di pranzo.