25.10.2025 17:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Juve, i convocati di Tudor per la Lazio: la lista completa

Alla vigilia della gara contro la Lazio, il tecnico della Juventus Igor Tudor ha diramato la sua lista dei convocati. Di seguito il comunicato del club bianconero e tutti i nomi a disposizione del croato.

"Impegno in trasferta per la Juventus che, nella serata di domani, domenica 26 ottobre, alle 20:45 giocherà sul campo della Lazio nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A.

Di seguito l'elenco dei giocatori bianconeri a disposizione di Igor Tudor.

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

24 Rugani

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

43 Fuscaldo

44 Pedro Felipe".