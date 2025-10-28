Juve - Spalletti a un passo: i dettagli sulla trattativa
La Juventus ha deciso: sarà Luciano Spalletti il prossimo allenatore dei bianconeri. L'incontro odierno con la dirigenza sembra quindi essere andato a buon fine nonostante, dopo l'esonero di Tudor, siano state valutate anche altre candidature come quella di Palladino e di Mancini.
Come riportato da Sky Sport la firma potrebbe arrivare nelle prossime ore con l'ultima parola che ora spetta alla società. L'obiettivo è quello di avere il nuovo tecnico in panchina già nella prossima sfida di campionato di sabato contro la Cremonese.
Si attende quindi, ora, solo l'ufficialità della decisione e la firma dell'ex ct.
