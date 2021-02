Juventus - Inter, all'Allianz non arrivano gol: nuova beffa per Conte, Pirlo va in finale

Non arriva alcun gol nella semifinale di ritorno di Coppa Italia tra la Juventus e l'Inter. La squadra di Pirlo, in virtù del 2-1 dell'andata, si guadagna il pass per l'ultimo decisivo round della competizione. La prima frazione di gioco è avvincente: dopo un iniziale possesso palla dei bianconeri, è Hakimi, attorno al 25', a dominare sulla fascia destra, trascinando il proprio gruppo e rendendolo più pericoloso. Lautaro, già protagonista in avvio con un rigore richiesto per una caduta in area, si fa vedere dalle parti di Buffon, sbagliando un gol a porta vuota. Nonostante alcune buone occasioni da entrambe le parti, prevale la poca precisione degli attaccanti e i buoni interventi dei difensori. Gli ultimi minuti di primo tempo sono tutti per Cristiano Ronaldo, protagonista di due conclusioni murate dalla difesa nerazzurra. Si riprende dopo l'intervallo senza alcuna sostituzione, ma Conte, con l'obbligo di tentare fino alla fine di riacciuffare il discorso qualificazione, fa entrare dopo pochi minuti Perisic e Sensi, senza però invertire il trend della gara. Le due occasioni più ghiotte arrivano dai piedi di CR7 che, sia al 63' che al 69', va a un soffio dal gol del vantaggio. Provvidenziali gli interventi di Handanovic che, nella seconda occasione, rimane in piedi e chiude lo specchio della porta all'avversario. L'Inter ci prova fino alla fine con un Lukaku propositivo ma poco preciso. Al 94', però, è festa Juve!

