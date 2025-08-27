Lazio, apre il nuovo canale WhatsApp: l'annuncio della società
La Lazio su WhatsApp. Apre il nuovo canale della società biancoceleste, che permetterà a tutti i tifosi di rimanere costantemente aggiornati sulle ultime notizie relative alla squadra. Di seguito l'annuncio fatto su X con il link per iscriversi.
Apre il nostro 𝐜𝐚𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 27, 2025
Seguici da qui ⤵️https://t.co/1PIcYWawp6#AvantiLazio pic.twitter.com/acAido5wAX