Lazio, ass. Onorato: "Flaminio? Stiamo aspettando l'integrazione, poi..."

Alessandro Onorato, mentre passeggiava tra i corridoi del Corriere dello Sport-Stadio è intervenuto su molti temi, tra questi ha toccato anche il tema stadio e in particolare la situazione legata al Flaminio e la Lazio. L’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del comune di Roma ha spiegato: "Purtroppo nella nostra città non tutti guardano al futuro. Per 30 alberi e 3 pipistrelli si prova a dire ad esempio che un investimento da oltre 1 miliardo, quello dello stadio della Roma, vada fermato. Il Sindaco sta seguendo in prima persona l’iter dello stadio della Roma ed è una garanzia per tutti. Sono sicuro che a breve ci saranno ulteriori novità. Per la Lazio stiamo aspettando l’integrazione che riguarda il piano economico asseverato, poi potrà partire la conferenza dei servizi che si esprimerà in termini di impatto ambientale, urbanistico, sostenibilità e tutela monumentale. Di sicuro noi il Flaminio non vogliamo lasciarlo in quelle condizioni".

