Lazio, Bergomi: "Perdere fa male. Bisogna chiedere a Sarri a che punto..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio cade a Sassuolo e incassa la seconda sconfitta della stagione in trasferta. Al termine della gara, direttamente dallo studio di Sky Sport, Beppe Bergomi ha provato a analizzare la prestazione dei biancocelesti: "Bisogna capire e chiedere a Sarri a che punto è il suo lavoro, a volte sei condizionato a cercare delle soluzioni. Questa ricerca del gioco di Sarri non sta funzionando, l’aspetto psicologico conta. Oggi perdere fa male, il Sassuolo non ha rubato nulla".

