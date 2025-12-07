Lazio - Bologna, ali protagoniste: la sfida si gioca sulle fasce

RASSEGNA STAMPA - La sfida dell'Olimpico tra Lazio e Bologna promette spettacolo. Gli schieramenti di Sarri e Italiano sono pronti a darsi battaglia, alla ricerca di tre punti che, per i biancocelesti significherebbero la possibilità di rilanciare le proprie ambizioni europee, mentre per i rossoblù quella continuare a sognare un posto in Champions che, mai come ora, sembra a portata di mano.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la chiave dello scontro saranno i duelli che andranno in scena sugli esterni, dove risiedono le maggiori qualità delle due squadre. Da una parte c'è Zaccagni, capocannoniere della Lazio con 4 gol, che con le sue qualità fa impazzire le retroguardie avversarie, tanto da essere il giocatore con più falli subiti in questa Serie A. Dall'altra c'è Orsolini, il miglior realizzatore rossoblù con sei centri, che per Italiano è ormai diventato una certezza da cui è impossibile prescindere.

Saranno loro a guidare realmente i rispettivi attacchi, senza dimenticare tutte le altre ali a disposizione dei due tecnici. Lato Lazio ci sono l'imprevedibilità di Isaksen, il rientrante Cancellieri ed, eventualmente, anche Noslin e Pedro. Nel Bologna, invece, c'è l'imbarazzo della scelta, con nomi come Cambiaghi, Rowe, Dominguez e Bernardeschi pronti a fare la staffetta durante il match. Insomma, la sfida potrebbe risolversi proprio sulle fasce, da dove le due squadre costruiscono sicuramente i pericoli maggiori.