Lazio - Bologna, Ballotta: "Mi aspetto una gara divertente"

© foto di Federico Gaetano

I primi passi tra le fila rossoblù e la gloria raggiunta con la maglia biancoceleste. Marco Ballotta, ex portiere di Lazio e Bologna, ha rilasciato un'intervista per l'edizione odierna de Il Cuoio, proprio in vista della sfida in programma all'Olimpico tra le formazioni allenate da Sarri e Italiano.

Sulla sua esperienza in biancoceleste, l'ex portiere ha dichiarato: "Ho giocato sei anni a Roma ed è stato il momento più importante e intenso della mia carriera. Credo di essere riuscito a lasciare un bel ricordo e mi sono tolto delle belle soddisfazioni".

Ballotta ha poi ricordato la prima chiamata della Lazio: "Giocavo con la Reggiana e mi arrivò la proposta dei biancocelesti. Quando seppi che a volermi era stato Zoff non ci ho pensato su due volte. Era il mio idolo da bambino. Mi sono ritrovato a trattare con lui il mio ingaggio e mi sembrava un sogno".

Su quella Lazio, invece, ha detto: "Eravamo una grande squadra, ben costruita. Che ha vinto tanto, ma che poteva fare ancora di più di quello che ha fatto. Soprattutto in Europa. Una squadra piena di campioni, con tanta qualità e ambizione".

Su Lazio - Bologna, infine, Ballotta si è espresso così: "Sono due squadre in forma. I rossoblù stanno facendo bene e credo che il ko con la Cremonese sia stato un episodio. La Lazio è in ripresa e sta vivendo un buon momento: i biancocelesti hanno Sarri poi, che è un ottimo allenatore. Che gara sarà? Molto equilibrata. Mi aspetto una gara divertente . Sono due squadre che amano giocare a calcio con la propria mentalità".