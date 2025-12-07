Lazio-Bologna in versione Formula 1: il post 'Matchday' del club
07.12.2025 09:50 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Qualche ora d'attesa e poi arriverà il fischio d'inizio di Lazio-Bologna. I biancocelesti dopo la sconfitta contro il Milan in campionato e la vittoria in Coppa Italia, sempre contro i rossoneri, vogliono migliorare ulteriormente la propria classifica, mettendo nel mirino proprio la squadra di Italiano, ferma a +6 dopo la disfatta contro la Cremonese.
Come accade di consueto il giorno della partita, sui canali ufficiali del club è stato condiviso il solito post relativo al 'Matchday'. Per l'occasione, e vista la concomitanza con l'ultimo Gran Premio di Formula 1, le due squadre sono state rappresentate da due macchine da corsa: una biancoceleste, l'altra rossoblù. Sullo sfondo lo stadio Olimpico, pronto come non mai ad ospitare il match.
