Lazio, Caicedo a LSC: "Il gol contro il Cagliari follia. Ai tifosi dico..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel prima del big match contro il Napoli: "Sono emozionato, è da tempo che non venivo qua, ho molti ricordi belli. Avevo iniziato così un po’, ha risposto alla grande, sono emozioni per questo popolo e questi colori. Voglio godermi la partita, sono emozioni. Lasciare il calcio dopo la morte di un compagno? Provo tanto dolore, era mio fratello, lo conoscevo da tempo, un dolore grande ma bisogna guardare avanti, ho un bel ricordo di lui ma è un grande dolore.

Lazio di oggi? Non sono mai obiettivo, sono più tifoso, gli voglio un bene e spero che Sarri prenda la squadra come ha fatto in passato, spero arrivino risultati positivi, li aspettiamo.

Partita e gol rimasti nel cuore? Quello contro il Cagliari, la follia di Cagliari. Questa è la Lazio, il popolo ti spinge, devi crederci fino alla fine, il messaggio che posso dare a tutti è di non smettere mai di credere”.