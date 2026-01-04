Lazio, Caicedo a sorpresa all'Olimpico: il popolo laziale lo omaggia
04.01.2026 12:25 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Una visita a sorpresa ha riscaldato i cuori di tutti i laziali presenti all'Olimpico. Pochi minuti prima dell'inizio di Lazio - Napoli, Felipe Caicedo si è presentato in campo per essere omaggiato dal popolo biancoceleste.
Fresco di ritiro dal calcio giocato, il Panterone si è recato sotto la Curva Nord con indosso la "sua" maglia numero 20, per prendersi l'abbraccio ideale dei tifosi laziali.
La Nord non ha fatto mancare il suo calore a Caicedo, applaudendolo e intonando cori in suo onore.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.