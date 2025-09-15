Lazio, Canovi deluso da Sarri: "Speravo facesse qualcosa di più..."

Seconda sconfitta stagionale per la Lazio. Prima il Como, ora il Sassuolo: la squadra di Sarri arriva al derby con i soli tre punti ottenuti in casa contro il Verona. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l’operatore di mercato Dario Canovi ha espresso il suo pensiero sul lavoro di Sarri fin qui sulla panchina biancoceleste, che pensava potesse essere più avanti a questo punto. Queste le sue dichiarazioni: “Speravo che Sarri facesse qualcosa di più. Ancora i calciatori non hanno sposato interamente la sua filosofia”.

