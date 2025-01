Lazio, Castellanos esulta dopo la vittoria: il messaggio social - FOTO

Castellanos, tra i protagonisti del match vinto all'Olimpico contro la Real Sociedad, ha condiviso via social la gioia per i tre punti, il gol e soprattutto per aver blindato la vetta e la qualificazione alla prossima fase della competizione. "Vittoria importante per rimanere come primi in classifica. Fino alla fine , Forza Lazio" è il messaggio che si legge sotto il suo ultimo post su Instagram e che accompagna uno scatto in cui è ritratto durante la sua esultanza.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE