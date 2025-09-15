Lazio, De Paola contro Sarri: "Si lamenta, è insopportabile! Mi aspettavo di più..."

De Paola contro Sarri. Ai microfoni di TMW Radio, il direttore ha parlato del lavoro del tecnico della Lazio fin qui dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la seconda stagionale dopo la prima all'esordio contro il Como. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Datemi il Sarri maestro di calcio, ma il Sarri che si lamenta è insopportabile. Hai voluto la bicicletta? Ora pedala. I giocatori della Lazio non sono male, anche qui manca il centravanti. L’assenza di un giocatore come Immobile si sente, la Lazio non riesce a canalizzare tutte le azioni che produce. Questo gioco non produce nulla, mi aspettavo di più da Sarri oltre alle lamentele”.

