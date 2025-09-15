Lazio, Di Canio duro su Sarri: "Continua a lamentarsi. Ora resta per rispetto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, dagli studi di SkySport l'ex attaccante Paolo Di Canio ha commentato in particolare il lavoro di Sarri sulla panchina della Lazio fin qui. Queste le sue parole: "Sarri ha ancora il retaggio dei dilettanti. Lavora come quando aveva la squadra tutta la settimana e ora si lamenta delle nazionali invece di pensare a giocare 60 partite l'anno in Champions. Cinque anni fa avrebbe lasciato, ma oggi resta per rispetto dei tifosi laziali e dell'ambiente che gli vuole bene: a lui piace insegnare e costruire, anche se continua a lamentarsi".

