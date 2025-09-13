Lazio, Dia o Castellanos? Sarri spiega chi giocherà contro il Sassuolo

Castellanos o Dia? Questo sarà uno dei ballottaggi che accompagnerà la stagione della Lazio. In vista del Sassuolo, però, Sarri ha svelato in conferenza stampa di avere le idee più che chiare, puntando soprattutto sull'attaccante argentino, rimasto a Formello durante la sosta per le Nazionali, al contrario del senegalese:

"Dia è sparito per 12 giorni, Taty è stato con noi. Anche se Dia mi è sembrato in questi giorni vivo e presente. Nelle gare successive vedremo, io la maglia a casa a lavare non la do a nessuno. Tutte le settimane ogni giocatore si deve conquistare la maglia. Tutti hanno sbagliato la prima gara, la seconda ha giocato bene. Nel precampionato ha fatto fatica a trovare la condizione fisica, ora mi sembra in crescita".

