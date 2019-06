Lazio, dopo la firma sul contratto Inzaghi punta la Supercoppa

Da Formello arrivano notizie rassicuranti, che parlano di un matrimonio ormai rinnovato tra Lazio e Simone Inzaghi. Il tecnico ha trovato l'accordo con Lotito per proseguire sulla panchina biancoceleste e ora si programma il mercato, mettendo però già a fuoco il primo obiettivo della prossima stagione: la Supercoppa Italiana, finale assicurata grazie alla vittoria della Coppa Italia. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la data del match contro la Juventus campione d'Italia andrà stabilita di comune accordo tra i due club sotto la vigilanza della Lega Serie A, ma sarà alternativamente ad agosto o tra dicembre e gennaio. E la scelta temporale sarà derivante da quella relativa al luogo in cui si giocherà la finale: se in Italia, il match avrà luogo a Roma o a Torino presumibilmente il 17 o il 18 agosto. Altra opzione possibile è Gedda, in Arabia Saudita, dove però si giocherebbe tra dicembre e gennaio: l'accordo tra la Lega Serie A e gli organizzatori arabi prevede altre due edizioni della Supercoppa a Gedda nei prossimi quattro anni, un'eventualità che sarebbe molto più remunerativa perché porterebbe nelle casse di Lazio e Juventus 3,375 milioni di euro a testa più 750mila euro in quelle della Lega Serie A, per un totale di 7,5 milioni di euro. Inzaghi intanto punta la Juventus, a cui ha già sottratto la Supercoppa ormai due anni fa: tempo di ripetersi.

Pubblicato il 3/06 alle 8:00