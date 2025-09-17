Lazio, è il compleanno di Mandas. E la società sui social...
Compleanno in casa Lazio. Oggi, 17 settembre, compie gli anni il portiere biancoceleste Christos Mandas. L'estremo difensore greco, arrivato nella Capitale nell'estate del 2023, spegne 24 candeline e, sul proprio profilo social, la società gli ha dedicato una storia Instagram in cui gli augura buon compleanno, pubblicando anche una nota sul sito ufficiale.
"Christos Mandas, portiere biancoceleste, oggi spegne 24 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno".
