Lazio - Empoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La Lazio torna per la prima volta a giocare in casa nel 2023 e lo farà ospitando l'Empoli, con il fischio d'inizio del match fissato per le 15 di domenica 8 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in streaming come sempre da DAZN, accessibile tramite smart Tv o sui dispositivi mobile dall'app dedicata. Per tutti coloro abbonati a Sky ma che hanno anche sottoscritto l'abbonamento "Zona DAZN", la partita sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.