Lazio, Floriani Mussolini titolare con la Cremonese: le sue parole
Floriani Mussolini è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Cremonese - Lecce.
07.12.2025 13:30 di Simone Locusta
Romano Floriani Mussolini, calciatore di proprietà della Lazio trasferitosi in estate a Cremona con la formula del prestito con diritto di riscatto, è stato scelto nell'undici iniziali da mister Nicola per la sfida tra Cremonese e Lecce.
Intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall'inizio del match, il giovane terzino si è espresso sul suo minutaggio e su Vardy. Ecco di seguito le sue parole:
"Sono molto contento del minutaggio, cerco di capire cosa vuole il mister e sto guadagnando esperienza. Voglio migliorarmi allenamento dopo allenamento. Vardy? Ho la fortuna di parlare sempre con lui, anche in inglese, ma parla la lingua universale del calcio e dividere il campo con lui è solo un onore".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.