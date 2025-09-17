Lazio, Giannichedda: "Il derby arriva al momento giusto. La squadra deve..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex centrocampista biancoceleste Giuliano Giannichedda, ha commentato il momento della Lazio soprattutto in prospettiva derby, facendo anche un confronto tra i due allenatori.

CLICCA QUI PER IL PODCAST

IL DERBY - "Secondo me il derby viene al momento giusto. La Lazio deve trovare la sua dimensione, ma la si trova anche con l'entusiasmo, con la voglia di fare le cose fatte bene, creando anche quello spirito battagliero. È chiaro che ci sono stati dei problemi, tra questi il blocco del mercato che gli ha impedito di fare la Lazio di cui aveva bisogno. I giocatori dentro di loro devono trovare quella voglia per cercare di riportare quello spirito di Lazio che in queste partite si è visto poco, quello che servirà contro la Roma. La Lazio negli undici è una buona squadra, se seguono Sarri possono far bene".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

SARRI E GASPERINI -"Entrambi gli allenatori sono integralisti, hanno un gioco chiaro e che riescono in poco tempo a far capire ai giocatori quello che serve. Credo che dopo poche partite si vede subito la mano. Il gioco di Gasperini, però, a livello fisico è dispendioso e se non hai una squadra abituata va in difficoltà. Tatticamente oggi i giocatori sono talmente evoluti che capiscono subito ciò che gli viene chiesto".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

IL DERBY DEL 2005 - "Il derby del 2005 è stato vinto solo a livello mentale. Noi eravamo una squadra normale, piena di defezioni, la Roma era molto forte. Molte partite si vincono così, poi non tutti nello spogliatoio hanno giocatori come Paolo Di Canio, ma questa squadra ha delle personalità interessanti. Io sono sempre stato un ragazzo emotivo, quindi avevo la tensione giusta nel preparare una partita importante".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.