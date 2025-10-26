Lazio, Giannichedda: "Mi aspetto delle mosse dalla società. E contro la Juve..."
Parla il doppio ex. Giuliano Giannichedda è intervenuto ai microfoni de Il Messaggero per dire la sua sulla gara dell'Olimpico tra Lazio e Juventus, soffermandosi soprattutto sul momento che sta vivendo la squadra di Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il ricordo più bello con la maglia della Lazio? Ce ne sono talmente tanti che ricordarne soltanto uno sarebbe praticamente impossibile. Posso citare la vittoria della Coppa Italia".
"Poco entusiasmo alla Lazio? Non dovrebbe mai mancare, soprattutto quando si parla di addetti ai lavori. Ma è chiaro che, vedendo i risultati del club biancoceleste, un po’ di entusiasmo sembra mancare. Senza mercato non puoi aumentare il livello della squadra, Sarri non ha potuto avere quei calciatori che aveva chiesto per offrire un determinato tipo di calcio. Questo però non può essere un alibi, perché quella della Lazio resta una buona rosa che può ambire a disputare un campionato importante".
"Mi aspetto mosse dalla società, più che altro. Sarri si aspetta mosse dal club. A questa squadra manca almeno un calciatore per reparto, ma bisogna prendere calciatori funzionali alla filosofia di Sarri. Contro la Juve mi aspetto una bella partita, credo che chi riuscirà a strappare la vittoria potrà guadagnare quello slancio utile in un momento come questo, per acquisire entusiasmo in vista delle prossime partite e allontanarsi dalle difficoltà attuali".