Lazio-Inter, Gila la tocca con il braccio: rivelato il dialogo tra Var e arbitro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha fatto discutere durante Lazio-Inter, partita terminata 0-2 in favore dei nerazzurri, il tocco di mano da parte di Gila in area di rigore. Al limite il centrale spagnolo raccoglie un pallone che gli carambola prima sul petto, poi sul braccio e successivamente di nuovo sul petto. Un episodio che ha creato discussioni basate su interpretazioni scorrette, soprattutto sui social, e smentite durante l'ultimo episodio di 'OpenVar', format in onda su Dazn in cui vengono rivelati i dialoghi tra l'arbitro, in questo caso Maresca, e il Var, Di Paolo e Gariglio, durante l'analisi dell'azione.

MARESCA - Al momento del tocco con il braccio il direttore di gara è subito sicuro e manda un messaggio ai calciatori e al Var: "È petto, niente, niente, per me niente".

VAR: Nell'immediato anche la reazione del Var è la stessa di Maresca: "Petto prima, sì la prende prima con il petto". Dopo aver visto una serie d'immagini e di inquadrature la prima sensazione viene confermata: "Prima la tocca con il corpo, quindi non è punibile ok?".

MARESCA - "Ok!"

VAR - "E non è volontario".