Lazio, Isaksen a Sky: "Dobbiamo attaccare come se non ci fosse un domani"

Oltre a Baroni, anche Isaksen ha parlato a pochi minuti dall'inizio di Lazio - Parma. Il danese è rientrato dopo aver scontato un turno di squalifica e ai microfoni di Sky Sport ha mostrato tutta la sua grinta nel voler portare a casa il risultato. Le sue parole: "Ci siamo preparati molto bene per questa gara, c’è solo una soluzione: vincere. Dobbiamo attaccare come se non ci fosse un domani, come nelle ultime partite. Questo è il piano oggi. Champions, cosa conta? È importantissima per noi, per squadra e tifosi. Abbiamo una grande possibilità di fare qualcosa di stroaridnaio, non molliamo. Pericoli del Parma? Nelle ripartenze, ricordo che nell’ultima gara contro di loro non giocavano con la palla e quando l’abbiamo persa ci hanno segnato. Hanno giocatori pericolosi e dobbiamo stare attenti”.

