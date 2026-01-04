Lazio - Napoli, Elmas predica attenzione: "Risultato pericoloso"
04.01.2026 13:35 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Eljif Elmas è intervenuto ai microfoni di Dazn durante l'intervallo di Lazio - Napoli. I partenopei sono avanti 0-2, ma secondo il macedone il risultato è ancora in bilico e teme la risposta biancoceleste. Ecco di seguito le sue parole:
"Non è importante segnare ma vincere. La partita è difficile, il risultato è pericoloso dobbiamo stare attenti. Il mister mi ha detto cosa fare, sto dando il massimo, fino ad ora sta andando bene. Vediamo".
