Lazio - Napoli, forfait dell'ultim'ora per Conte: assenti Lucca e Vergara
04.01.2026 12:00 di Christian Gugliotta
© foto di www.imagephotoagency.it
Manca sempre meno al calcio d'inizio della sfida tra Lazio e Napoli, lunch match valido per la diciottesima giornata di campionato che aprirà il 2026 della squadra di Sarri.
Non una rosa già falcidiata da diversi infortuni, Antonio Conte dovrà affrontare i biancocelesti facendo fronte anche a due defezioni dell'ultimo minuto. Antonio Vergara e Lorenzo Lucca, infatti, non saranno nemmeno in panchina.
Il primo è alle prese con un lieve affaticamento muscolare, mentre il centravanti non sarà della partita a causa di una sindrome influenzale.
