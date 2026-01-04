Lazio - Napoli, Noslin a Dazn: "Daremo il 100%. Il mister mi dà fiducia..."
04.01.2026 12:05 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Tijjani Noslin sarà il centravanti titolare della Lazio quest'oggi contro il Napoli. Nelle ultime settimane si è guadagnato il suo spazio e dopo la partenza di Valentin Castellanos, e con Boulaye Dia impegnato in Coppa D'Africa, lui è l'unica punta a disposizione di Sarri.
Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio - Napoli, il centravanti olandese ha presentato la partita con il pensiero anche alla tripletta dello scorso anno. Di seguito le sue parole:
“So che sono l’unico attaccante oggi, il mister mi dà fiducia e speriamo di fare una grande prestazione e ottenere i 3 punti. Tripletta dell’anno scorso contro il Napoli? La ricordo bene, è passato poco più di un anno, cercherò di fare lo stesso, daremo il 100%”.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.