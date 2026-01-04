Lazio, Noslin a LSC: "Dopo Udine c'è tanto rimpianto. Vogliamo questa vittoria"
A pochi passi dal big match Lazio - Napoli, Noslin ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Il Napoli è una grande squadra, ma la Lazio vuole dare tutto davanti ai suoi tifosi all’apertura del nuovo anno. Riscatto? Ha lasciato tanto rimpianto ma c’è voglia di andare a prendere questa vittoria e questi tre punti".