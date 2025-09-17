Lazio, Orsi: "Derby gara più importante dell'anno ma, non tutti..."

Il derby della Capitale è una gara che non ha bisogno di presentazioni e lo sanno bene Lazio e Roma che si preparano a scendere in campo nella prima stracittadina della stagione. Una sfida da zero calcoli in cui sarà determinante la convizione e l'atteggiamento con cui le due squadre affronteranno il match.

Sul derby ecco le parole dell'ex biancoceleste Orsi ai microfoni di Radio Radio: “Sono contento che il derby di Roma sia così sentito. Questa partita è una cultura e non ha niente a che fare con Milan e Inter. Questa è la partita più importante dell’anno. Non tutti percepiscono l’importanza di questa sfida”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.