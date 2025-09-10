Lazio, Paglia: "A Como una prova terribile. Lotito? Non venderà, perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto l'ex dirigente della Lazio, Guido Paglia, che ha commentato il momento della Lazio: dalla gesione societaria anche in prospettiva futura, passando per il Flaminio e per l'affetto dei tifosi laziali che hanno mostrato registrando il secondo miglior dato di abbonati nella storia dell'era Lotito.

L'INIZIO DELLA LAZIO - "La Lazio a Como è stata una cosa terribile, alla fine del primo tempo è stato un miracolo finire 0 a 0. Avevano fame, Fabregas è un grande allenatore. Poteva finire molto peggio, ci hanno preso a pallate. La seconda domenica invece è stata tutto il contrario della prima. Ho ritrovato la vecchia Lazio di Sarri, quella che sapeva controllare e vincere una partita in situazione di assoluta superiorità. Certo, il Verona è quello che è, ma anche col Como avevi i favori del pronostico".

GLI ABBONAMENTI - "Sappiamo benissimo che per il Laziale quello vero la Lazio non si abbandona mai, quindi che ci siano 30000 abbonati e che i biglietti del derby siano stati polverizzati non fa notizia. Questo è uno zoccolo duro che non verrà mai intaccato!"

IL FUTURO DELLA SOCIETA' - "Non credo ci siano possibilità di nessun genere che Lotito venda la Lazio. Se la terrà come un gioiello perché per lui è tutto, ci ha anche costruito una carriera politica, e spera di diventare ancora più importante. Non prendo nemmeno in considerazione l'ipotesi che molli".

FLAMINIO - "Pensarci fa parte delle cose impossibili. Non ci siamo riusciti nel 2001 con il sindaco Rutelli che era Laziale, nonostante avessimo fatto tutti gli studi possibili. Se provi a scavare esce l'acqua del Tevere. Penso non potrebbe succedere neanche col comune dalla tua parte".

