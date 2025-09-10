Lazio, Paglia: "A Como una prova terribile. Lotito? Non venderà, perché..."

10.09.2025 20:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Paglia: "A Como una prova terribile. Lotito? Non venderà, perché..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto l'ex dirigente della Lazio, Guido Paglia, che ha commentato il momento della Lazio: dalla gesione societaria anche in prospettiva futura, passando per il Flaminio e per l'affetto dei tifosi laziali che hanno mostrato registrando il secondo miglior dato di abbonati nella storia dell'era Lotito. 

L'INIZIO DELLA LAZIO - "La Lazio a Como è stata una cosa terribile, alla fine del primo tempo è stato un miracolo finire 0 a 0. Avevano fame, Fabregas è un grande allenatore. Poteva finire molto peggio, ci hanno preso a pallate. La seconda domenica invece è stata tutto il contrario della prima. Ho ritrovato la vecchia Lazio di Sarri, quella che sapeva controllare e vincere una partita in situazione di assoluta superiorità. Certo, il Verona è quello che è, ma anche col Como avevi i favori del pronostico". 

CLICCA QUI PER IL PODCAST

GLI ABBONAMENTI "Sappiamo benissimo che per il Laziale quello vero la Lazio non si abbandona mai, quindi che ci siano 30000 abbonati e che i biglietti del derby siano stati polverizzati non fa notizia. Questo è uno zoccolo duro che non verrà mai intaccato!"

IL FUTURO DELLA SOCIETA' - "Non credo ci siano possibilità di nessun genere che Lotito venda la Lazio. Se la terrà come un gioiello perché per lui è tutto, ci ha anche costruito una carriera politica, e spera di diventare ancora più importante. Non prendo nemmeno in considerazione l'ipotesi che molli".

FLAMINIO "Pensarci fa parte delle cose impossibili. Non ci siamo riusciti nel 2001 con il sindaco Rutelli che era Laziale, nonostante avessimo fatto tutti gli studi possibili. Se provi a scavare esce l'acqua del Tevere. Penso non potrebbe succedere neanche col comune dalla tua parte".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.