Lazio, Piscedda: "Sarri sta snaturando la squadra. Non può chiedere..."

Massimmo Piscedda, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale il giorno dopo la partita tra la Lazio e il Sassuolo, ha criticato alcune scelte di Maurizio Sarri, invitandolo a cambiare alcune richieste nei confronti dei singoli.

"L'allenatore deve adattarsi alle caratteristiche della squadra. La prima cosa che deve fare un attaccante è far gol, noi l'abbiamo scagionato da questo ruolo e gli diciamo bravo perché sa giocare la palla (Castellanos, ndr). Ieri la Lazio ha iniziato bene la partita, poi ha rallentato dando coraggio al Sassuolo. Dele-Bashiru? Non può fare quello che gli viene chiesto. Sarri non gli può chiedere di giocare come una mezzala del Barcellona. Tavares, invece, così è snaturato. Non ha la concezione mentale del difensore, quindi non può fare il terzino. Così non incide più".