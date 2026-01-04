Lazio, quanti rossi! Nessuno come i biancocelesti in Serie A
04.01.2026 14:27 di Christian Gugliotta
Altre due espulsioni e tanto nervosismo. Nel secondo tempo della sfida contro il Napoli, la Lazio ha aggiornato ancora il suo dato sulle espulsioni subite in stagione, terminando la gara in nove uomini.
Prima il doppio giallo sventolato a Noslin e poi il rosso diretto a Marusic per la rissa con Mazzocchi. Con questi due cartellini, i biancocelesti arrivano a quota 7 rossi stagionali, dopo quelli sventolati a Gila contro il Bologna, Basic e Zaccagni contro il Parma e Guendouzi e Belahyane contro la Roma.
La Lazio, così, aggiorna ulteriormnete il suo dato, divenendo per distacco la squadra più espulsa in Serie A e la più sanzionata d'Europa insieme all'Oviedo (7 come la Lazio).
