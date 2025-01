Lazio | Radu suona la carica dall'Olimpico: "Pronti alla battaglia" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i tantissimi tifosi che riempiranno le tribune dell'Olimpico in occasione del derby della Capitale, anche Stefan Radu. L'ex calciatore - che non manca mai allo stadio, sia a Roma che in trasferta, da quando ha appeso gli scarpini al chiodo - ha condiviso su Instagram una foto fuori dall'Olimpico, per poi aggiungere: "Pronti alla battaglia".

