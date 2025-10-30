Lazio, Rambaudi: "Pisa gara che può indirizzare la stagione"
Solo poche ore alla discesa in campo della Lazio che, alle 20.45, sfiderà il Pisa in un match importantissimo in chiave classifica. Sulla gara ecco il pensiero di Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei.
"Classifica corta, non c’è un”ammazza campionato’. Ci sono squadre che devono trovare la loro identità, qualcuna sta raccogliendo più di quello che dovrebbe. Ma questo è il momento in cui indirizzi la stagione. Serve continuità nel proporre calcio, nell’avere motivazioni: è un campionato equilibrato; tutte possono vincere con tutte".
"Soprattutto in questo contesto la partita di stasera può indirizzare la stagione, considerando che anche lunedì puoi vincere e convincere in casa con il Cagliari. Tre punti sarebbero importantissimi. Con questo gioco, se gli esterni non fanno bene vai in difficoltà. Questa è una gara in cui servirà pazienza nel far girare la palla, nel trovare la giocata giusta, senza forzare con una squadra chiusa che poi può ribaltare la situazione; prima o poi l’occasione giusta arriva. Serve fare questa partita, senza farli galvanizzare".
"Un centrocampista a cui non rinunciare in questo momento? Per l’equilibrio che mi dà e per come tiene il campo direi Cataldi; quando fa solo il ‘compitino’ e gioca in maniera scolastica non mi piace, invece ora riesce a fare tutto bene".
"Rovella? Ti alza la qualità, quindi al suo rientro immagino che si riprenderà il suo posto.Questa Lazio ha spirito di gruppo, consapevolezza, bravura nel saper soffrire. Si è formato un gruppo, insieme all’allenatore, che lavora più in empatia”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.